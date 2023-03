Isegi hea seks on varsti rutiinne. Kuidas seksi vürtsitada?

Olgem ausad - 20 minutit sõrme või keelega kliitori masseerimine võib olla paras töö! See on tehniline ja nõuab teadmisi, mida ja kuidas teha! Ja isegi naise sel viisil naudinguni viimine muutub lõpuks rutiinseks. Just seepärast jätab suur osa mehi selle osa vahele ja hüppab kohe isiklike naudingute klaviatuuride kallale. Orgasmini jõudmise ajastamine selliselt, et mõlemad partnerid jõuaksid õnneliku lõpuni samaaegselt, on paljude jaoks lootusetu pingutus. Vahel harva seda siiski juhtub, see ei peaks aga eesmärk omaette olema.

Kuidas rutiin magamistoast minema pühkida? Võta appi sekslelu

Kliitori stimuleerijaid on erinevaid: osad vibreerivad kõrgetel sagedustel nagu elektrihambaharjad, osad mürisevad madalatel pööretel. Naiste lemmikstimuleerijad on enamasti sellised, mis tekitavad kliitoril rütmilisi vaakumeid, mis imiteerivad imemist. Aga eelkõige meeldib naistele vaheldus. Kellel üks vibraator juba on, tahab üsna varsti proovida ka teistsuguseid. Orgasmidki on erinevad - vahel on need sügavad ja raputavad kogu keha läbi, teinekord on orgasm aga pinnapealsem. Vibraatoritega on orgasmid enamasti tugevamad kui neid kasutamata.