Reaalsus on hoopis teine! Viis valet, millega mehed meid pidevalt kostitavad

"Ma võtsin ainult kaks õlut"

Tõde: Õhtu sõprade seltsis venis pikale ning härra jõudis koju meeldivalt vindisena.

Nõuanne mehele: Valetamise asemel tunnista üles, et pidu läks veidi pikemaks, kuid lisa juurde mõned positiivsed asjad. Näiteks see, et sa jõudsid koju üsna mõistlikul ajal, magasid hästi ja tunned end hommikul üsna normaalselt.

"Kõik on korras, mul pole midagi viga!"

Tõde: Ta on su peale tulivihane, kuid ta ei taha praegu tüli üles võtta.

Nõuanne mehele: Lükka vestlus edasi, kuid tunnista talle, et kõik ei ole tegelikult okei. Su armsam mõistab, et vajad veidi aeg ega hakka (loodetavasti) enne torkima, kui sa jutuajamiseks valmis oled. Samuti näitad talle niimoodi, et sa tahad leida parima lahenduse konflikti lahendamiseks.

"Ma ei saanud su kõnet vastu võtta, mul ei olnud levi"

Tõde: Muusika oli kõva, ta oli koos oma sõpradega ja ta ei tahtnud neid sinuga rääkimiseks hüljata.

Nõuanne mehele: Tänapäeval ei usu enam keegi, et levi pole. Tunnista ausalt üles, et olid sõpradega, teil oli lõbus ja rääkisite meestejutte. Sina aga ei tahtnud olla ebaviiskas ja keset põnevat vestlust telefonikõne pärast minema jalutada. Ta mõistab, sest tõenäoliselt teeb ta sinuga samamoodi.

"Ah, see ei maksnud midagi …"

Tõde: Ta on nüüd pankrotis.

Nõuanne mehele: Kui kulutasid kogu raha oma kallima rõõmustamiseks ja viisid ta näiteks peenesse restorani ning hiljem teatrisse, võid sellest puhta nahaga pääseda. Kui aga ostsid ühisele pangaarvele kogutud summa eest tsikli, on nüüd viimae aeg kallimaga üks pikem ja põhjalikum jutuajamine maha pidada ning selgusele jõuda, mida te mõlemad sellelt suhtel ootate.

"Ma olen juba teel/ma olen kohe valmis"

Tõde: Ta läheb nüüd duši alla.

Nõuanne mehele: Ära häma, vaid vabanda ja ütle, et jõuad umbes poole tunni pärast. Kui su kaaslanna on seltskonnas ja kinnitab kõigile, et sa kohe jõuad, ei jäta ainult sina endast kehva muljet, vaid seab ka tema halba valgusesse.

