Mehe lemmik sekspoos tekitab naises tõrke. „Ma lihtsalt ei tunne end niimoodi seksikana ja isu kaob!“

„Minu mehe täielik, sajaprotsendiline lemmikpoos on naine-peal. Ta on ise seletanud seda nii, et ülimalt erutav on vaadata mind tema peal kõrgumas ja samal ajal on tal võimalik mu rindadest haarata ja neid mudida. See on põhimõtteliselt ainuke poos, mida ta vahekorraks tahab,“ kurdab naine oma muret.

Ta jätkab: „Minule see aga üldse ei meeldi, sest mu keha tekitab sellises asendis mulle suurt ebakindlust. Ja ma ei saa niimoodi seksi nautida, kui pean mõtlema sellele, et mu rinnad hüppavad üles-alla või et mu kõhuvoldid on kõik üksteise otsas. Isu kaob! Minu meelest on erutav vaadata hoopis meest, kes minu kohal kõrgub, ehk misjonäriasend - siis ma saan päriselt ise ka nautida ega pea muretsema oma kehaosade pärast, mis sellist ebakindlust tekitavad. Mehele aga misjonär ei meeldi, ütleb, et see on nii igav. Muud poosid aga ei sümpatiseeri meid kumbagi - kas nõuavad imelikku akrobaatikat või ei ole lihtsalt head. On alles jama!“