Liisi õnnetu kahetsus: pea kümme aastat hiljem ei ole mul kaaslast ega last. Mõtlen sageli sellele, et võiksin hoopis...

„Kahekümnendate eluaastate alguses jäin lapseootele. Olin väga heas suhtes, kuid otsustasime elukaaslasega, et aeg pole lapsesaamiseks sobiv. Meil olid ostetud piletid Austraaliasse ja elu pidi seal uue suuna saama. Seega, tegin ehk natukene liiga kergekäeliselt aborti. Peale seda kogemust läks aga mu vaimne tervis kehvaks ning Austraalia elu ei olnud samuti see, mida olin lootnud. Läksime seal lahku. Täna, pea kümme aastat hiljem, ei ole mul kaaslast ega ka last. Nüüd mõtlen väga sageli sellele, et võiksin hetkel hoopis olla ema.“- Liis, 30