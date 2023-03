Lauljanna Merilin Mälk võttis vastu ootamatu väljakutse: hing lihtsalt nii väga ihkab nende järele, pole midagi teha

Mälk on igati avatud erinevatele väljakutsetele näitlemismaailmas, olgu need suured või väikesed. Näiteks on tal olnud au osaleda filmis „Kiirtee põrgusse“, lühifilmis „Topelt turbo“ ning ka menukas sarjas „Padjaklubi“. Merilin arvab, et ennast veelgi proovile pannes ning praktilise juhendamisega, võib temas ehk tärgata peidus olev näitlejapisik. Suurtes telesaadetes osalemine on mõjutanud ka Merilini enda lavakogemusi, kuid sellegipoolest käib temast salvestustel teatud jõnks läbi. „Oleneb olukorrast, aga ma leian, et see närv on hea,“ kirjeldab Merilin ning lisab, et see on märk sellest, et tema töö läheb talle korda.