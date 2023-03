Spordiklubi treener: trenni ei tohiks minemata jätta põhjusel, et pole viimase moe järgi riideid

Stilisti Kristiine Lään-Vantsi sõnul muutub treeningsaali mood sel aastal kindlasti kirjumaks. „See, et alt laienevad püksid moes on, ei tähenda, et kitsad retuusid ära kaoks. Lisaks tulevad järjest rohkem pilti one-piece trenniriided ehk siis ühes tükis retuusid ja top. Neid on nii pikki, kui ka lühikesi ja olen üsna kindel, et suvisel ajal näeb neid ka trenniväliselt,“ selgitas Lään-Vantsi.

Stilist lisas, et 2023. aasta spordimood toob tagasi rohkem kui kunagi varem tennise ja golfi kleidid ning seelikud, mis on moes nii treeningsaalis kui tänavamoes. Värvide osas näeb nii maalähedasi toone, kui ka väga erksaid ja värvilisi trenniriideid.

Trenni võib teha ka tavaliste dressipükste ja t-särgiga

MyFitness Kristiine treeneri ja treeningute juhi Eva Ottase sõnul on treeningriideid valides moe ees tähtsam siiski mugavus. „Treeningriided peaksid olema võimalikult mugavad ja lihtsalt endale meeldima. Üldiselt sobivad kõik treeninguks mõeldud riided kõikideks treeninguteks, kuid näiteks joogas ja pilateses on mõnusam olla just liibuvamate riietega, mis ei jää liikumisel kuidagi endale ette,“ selgitas ta. Siiski toonitas treener, et spordirinnahoidja kandmine on naistele oluline: „Tavalise rinnahoidjaga ei ole soovitav treenida. Kuid üldiselt - tule nagu sul on mõnus ja mugav, tähtis on, et liigutaksid!“

Treener nentis ka, et trenni ei tohiks minemata jätta lihtsalt sel põhjusel, et pole viimase moe järgi riideid või õiget varustust. „Trenni võib tulla täitsa tavaliste retuuside või dressipükste ja t-särgiga. Kui tundub, et higistamine ei paista pluusilt läbi, riie ei veni kohe välja ja retuusid ei paista tuharaosast läbi, siis sobivad ka tavalised dressid kenasti,“ selgitas ta. Treener tõi välja, et õnneks on tänapäeval paljudel soodsamatel riidekettidel ka oma spordirõivaste liin, kust saab taskukohased trenniriided soetada.