Nad suhtlevad rohkem, usaldavad teineteist täielikult ja vahel on nende suhted palju tervemad ja tugevamad, kui monogaamsete paaride omad. Kuigi see tundub paljudele uskumatu, on see paljudele ka sobiv. „Ta tuli kohtingult koju, lõhnas odava parfüümi järele ja lootis minuga magada. Ütlesin talle, et mul pole tuju. Olin justkui solvunud. Ma ei saanud aru, miks. Leppisime ju kokku, et meil on avatud abielu,“ räägib oma õpetliku kogemusloo avatud abieluga naine, kes alguses oli otsusest lausa ekstaasis.