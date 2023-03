Lauljanna Kelli Uustani: tean paare, kes on aastakümneid punninud laste pärast koos olla, aga on hakanud lõpuks teineteist vihkama

„Seal on koomilises võtmes kõik, mis võib abielus juhtuda ja valesti minna,“ avaldab lauljanna oma loodud laulu „Abielunaise blues“ tagamaad. „See on nii minu kui ka mu paljude sõprade lugu, kes just sel ajal elukaaslastest lahku läksid. Ja kahjuks pole see vähemus, vaid enamus. Samas tean paare, kes on aastakümneid punninud laste pärast koos olla, aga on hakanud lõpuks teineteist vihkama. No kui ikka lausa tervis hakkab alt vedama ning tunned, et asi pole õige ja asi pole partneris, vaid sinus endas kinni, tuleb otsus teha.“