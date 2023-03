Igatsed saledat vöökohta või lopsakat büsti? On üks stiilne riideese, mis täidab need soovid

Naiseliku figuuri saavutamise nipp on kanda pihta joonivaid riideid - vöökohta määratlevat pükstükki eelistades on see ülilihtne, vali lihtsalt mudel, millel peenem vöö, õrn toonierinevus või sisselõiked, mis aitavad siluetti luua. Kui vööd ei meeldi, kasuta keskjoonel lõppevat jakki või heida näiteks särk pükstüki peale ning seo see eest sõlme.