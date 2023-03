Kuumad, külmad ja happelised toidud tekitavad muret? Niimoodi saad tundlikkust leevendada ja ära hoida

Hammaste tundlikkuse ärahoidmiseks saab apteekri sõnul palju ise ära teha. „Oluline on kasutada pehmete või väga pehmete harjastega hambaharja. Lisaks harjaga puhastamisele on tähtis ka kord päevas hambavahesid niiditada, sest see aitab vähendada hambakatu teket ning on vajalik igemepõletiku ja kaariese ennetamiseks,“ rõhutab Sauskina.