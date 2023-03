ARVAMUS | „Kui kohvikus tuleb esmakohtumisel nõue, et mees peaks arve maksma, siis suhteks see naine ei sobi!“

„See on lihtne test naiste kohta ka meestele. Oma arve maksmise soov näitaks enesekindlust ja iseseisvust. Kui aga kohvikus tuleb juba esmakohtumisel nõue, et kindlasti mees peaks arve maksma, siis suhteks see naisisend ei sobi ja võrdset partnerit sealt ei saa - oodata oleks mustmiljon muud draamat kõikide teiste eelmiste sajandite klišeede (ja muudel) ajenditel ja/või on tegemist küünilise sponsoriotsijaga. Mis ei tähenda, et kohvikusse kutsuja ei võiks ise pakkuda kogu arve tasumist. Elementaarne viisakus küll ütleb, et sa ei lase võõral inimesel enda eest maksta.“