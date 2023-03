Elad vanas kortermajas, kus ruumid kitsad ja aknad väikesed? Vaata, mida teha, et elutuba paistaks ruumikam ja rõõmsam

„Kui soovid, et tuba paistaks ruumikam ja helgem, on võtmesõnaks heledad toonid. Tumedamad värvid neelavad valgust ja muudavad ruumi süngemaks, samas kui heledad mõjuvad vastupidiselt. Heledad seinad ja mööbel on nagu sõõm värsket õhku, eriti aasta pimedamal ajal. Heledates toonides ruum ja mööbel on ka ajatud ega lähe kunagi moest. Tänu neile ei näi tuba mitte ainult avaram, vaid ka rõõmsam,“ selgitab IKEA Eesti sisekujundusosakonna juht Pedro Castro.

See aga ei tähenda, nagu peaks terve toa koos sisustusega heledamaks võõpama. „Toale saab uue hingamise anda ka paari aktsentvärviga. Kontrastid loovad mängulisust ja aitavad vältida terviku monotoonsust,“ ütleb Castro. Aktsentvärve võib lisada nii mööbliesemete, tekstiilide kui kaunistustega. Nii saab ruumi ilmet taskukohaselt muuta ka tulevikus, kui senine värvipalett peaks ära tüütama.

Jaota tuba eri aladeks

Vahel näivad ruumid väiksemad ka seetõttu, et need on asju täis kuhjatud. „Kui tuba on jaotatud eri funktsiooniga aladeks, annab see ruumile struktuuri, ja tänu sellele paistab tulemus avaram. Elutuba, mida tavaliselt kasutakse mitmel otstarbel, on oluline mitte esemetega üle koormata, ja samas võiks seal olla piisavalt hoiuruumi,“ lausub Castro. Kui jagad elutoa aladeks, mis on ette nähtud puhkamiseks, töötamiseks või hoiustamiseks, ei tuleks sinna valida vaid mitte ainult sobivat mööblit, vaid ka luua võimalusi asjade hoiule panekuks.

Sisekujundaja sõnul pole puhke- ja hobinurga sisse seadmiseks tingimata tarvis omaette tuba või eraldi mööblit. „Kui suurem osa tegevustest koondub elutuppa, tuleks sinna valida mööbel, mida saab kasutada mitmel eesmärgil. Soovitavalt võiks see olla heledates toonides,“ ütleb Castro. Näiteks toanurk, kus asub diivanvoodi, võib öösiti olla kasutusel magamistoana, ja kui sellel on ka lamamisosa, saab temast päeva ajaks mugav lugemistool. Diivani taha seinale kinnitatud riiul võib toimida ka lauana, kus hoida teetassi või telefoni.

Kinnita seinale peeglid