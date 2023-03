Lõpp lihtsalt „Hei!“ ajastule - hoopis need on laused, millega kohtinguportaalis juttu alustada

Kes on pikemalt kohtinguportaalis aega veetnud, on arvatavasti märganud, et lihtsalt „Hei!“ kirjutamine või südamesilmadega emotikoni saatmine just kaugele ei vii. Kui aga pea on headest ideedest tühi, siis pole hullu - jagame sinuga hea hulga küsimusi, mis aitavad alustada tähendusrikast vestlust.