„See on paljudele inimestele tõehetk.“ Neli sammu keskkonnateadlikuma elu suunas liikumiseks

„Kahjuks on aastakümneid kestnud plastiplahvatus toonud meile kaasa palju halbu harjumusi.“

Ringmajanduse seisukohast tasub mõelda alternatiividele. Näiteks tavaline nõudepesukäsn väsib suhteliselt kiiresti ning muutub prügiks ning seetõttu võiks selle asendada vastupidava harjaga. Eksootilistest riikidest toodavad maitsetaimed tasub aknalaual ise kasvatada. Menstruaalanumad ei tekita selliseid probleemseid jäätmeid nagu tampoonid ja hügieenisidemed. Plastpudelis vedel seep tasub asendada paberpakendis tahke seebiga või kasutada ökomärgisega vedelseepi, mille dosaator ei lase üledoseerida. Näokoorijate puhul eelistada suhkru või soola baasil koorijaid, mitte hõõruda oma nahka mikroplastikuulikestega, mis lõpuks jõuavad merre. Plastikust kosmeetilised vatitikud võiks asendada looduslikust materjalist alternatiividega ning ühekordsed vatipadjad pestavatega. Ja pakendeid sorteerides ja eraldi kogudes on näha, kui suure osa meie igapäevasest prügist need moodustavad. See on paljudele inimestele tõehetk.

Marilis Viira Keskonnaagentuurist, lisab, et ökomärgisega toodete eeliseks on ka ohutuma keemia kasutamine. „Vahel lisatakse kosmeetika- või puhastusvahenditesse lõhnaaineid seetõttu, et summutada koostisosade mitte eriti atraktiivset lõhna. Lõhnaained jällegi koosnevad erinevate ainete kokteilist, millest näiteks mitmed tekitavad allergiaid. Ökomärgisega toodetes on piirangud nii ohtlike ainete kui ka lõhnainete kasutamisel. Paberit pleegitatakse tihti valgeks gaasilise klooriga, mis on tervisele kahjulik. Seega mõelge enne, kui väga vänge lõhnaga või kriitvalgeid tooteid ostate!“