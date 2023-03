58-aastaselt esmakordselt emaks saanud naine: mul on vähemalt 20 head aastat ees ootamas

„Ma avastasin tollal, et mul on viljakusprobleemid. Aga selleks ajaks, kui kunstliku viljastamise peale mõtlema hakkasime, oli meie suhe juba väga katki ja tundus, et lapse saamiseks ei ole õige hetk,“ meenutab Carolyne. Nad lahutasid abielu.

Aastate jooksul koges naine teisigi suhteid, aga ükski ei tundunud tema jaoks õige, et last kasvatada. Niisiis otsustas ta, et loobub plaanist - kuniks jõudis üha lähemale tema 58. sünnipäev. Siis sai Carolyne teada embrüode adopteerimise protseduurist, mis lubaks tal last kanda ja ka sünnitada. Ent oli üks probleem - Austraalias, naise elukohas, on protseduuri vanusepiiriks 55. Edasi otsides selgus, et Indias oli vanusepiir 58, seega pidi ta kiiresti tegutsema.

„See oli nüüd või mitte kunagi hetk. Ja ma teadsin, et oleksin kahetsenud, kui poleks proovinud,“ tõdes naine.

Ta võttiski reisi ette ja talle tehti protseduur vahetult enne 58. sünnipäeva. Olles elus juba korduvalt pettuma pidanud, ei tahtnud naine endale liiga suuri lootusi panna ja suhtus reisi rohkem kui avastamisretke. Tagasi Austraaliasse jõudes oli aga asi kindel - temast saab ema.

2017. aasta novembris sünnitas ta terve poisslapse Javedi. Olles üksikema, ei ole teekond olnud kerge, sest toetusgrupp on kaugel. „Mul on küll sõpru, aga nad ei ela minu lähedal ja Austraalia on tohutult suur,“ selgitab naine, kuid tõdeb, et on siiski äärmiselt õnnelik.

Aastad lähevad kiiresti ja täna on Javed 5-aastane. Hoolimata sellest, et ümberkaudsed emad juhivad vahel tähelepanu Carolyne’i vanusele, ei saa rõõmsameelne poiss sellest veel aru. Naine on ise piisavalt enesekindel ja usub, et tal ei ole midagi häbeneda.

Isegi, kui kriitikud nimetavad teda isekaks, et ta otsustas lapse saamise nii hilises eas ette võtta, ei kõiguta see teda. „Mul on praegu palju rohkem kannatlikkust, kui mul oleks olnud noores eas. Küpseks saamine võtab aega ja ma usun, et mul oleks noorena palju keerulisem olnud.“ Niisiis oli tema otsus enne seda suurt sammu elus oodata ja ta ei kahetse seda.