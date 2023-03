Pettev naine – mehe vilkuv erektsioon ja tilkuv põis

Miks naised teise mehega hullama hakkavad?

Alguses on kõik ju nii särtsakas. Värske suhe on nagu tutikas auto – alguses särtsakas, aga varsti muutub igavaks. Kuni 30. eluaastani mulisevad naise libiido mahlad sama võimsalt kui meestelgi. Sealt edasi tuleb naisel seksiisu tikutulega taga otsima hakata. 40. eluaastates võib juhtuda, et libiido käib sama harva külas kui jõuluvana. Oma mees ei suuda enam kirge sütitada. Seks on lihtsalt nii rutiinne ja orgasmidest ei ole haisugi. Naiste jaoks on see ajaga suurenev mure, kui nende väljavalitu ei ole voodis suurem asi.

Ainult penetratiivse seksiga tulevärki magamistuppa ei too ja faktid räägivad enda eest. Enne laste saamist kipuvad naised oma mehi sagedamini petma kui mehed naisi. Lahutamine on muutunud aasta-aastalt üha tavalisemaks ja 74% lahkuminekutest on naise algatatud. Mis see siis on, millega naised rahul ei ole?

Kurjajuur – mehe põiepidamatus ja erektsioonihäire

Kas sina oled üks neist meestest, kes küsib oma naiselt midagi sellist: „Ma teen sinu jaoks kõik ja sa ei ole ikka rahul?“ Armastusel on viis keelt ja üks neist on primaarne. Kui naise esmane armastuse keel on füüsiline lähedus, siis briljantsõrmus ja lilled ei ütle talle, et mees teda armastab. Ilma kallistuste, hellituste ja seksuaalse läheduseta on naine suhtes rahulolematu. Ta ei tunne, et teda päriselt armastatakse.

Miks mehed ei suuda piisavalt füüsilist lähedust pakkuda? 20. eluaastates tuleneb see suuresti kogenematusest, kuidas naist päriselt rahuldada. Hiljem jätavad aastad oma jälje mehe seksuaalsele funktsionaalsusele, mis omakorda pärsib härra libiidot. Telereklaamis tundub nii armas, kuidas armastavalt naeratav abikaasa ulatab oma härrale tabletikese, et härra ei peaks öösel nii tihti põit tühjendamas käima. Päriselus käib sage urineerimisvajadus tihti koos erektsioonihäiretega. Suurenenud eesnääre on meeste jaoks pahanduste allikas.

Mehed saavad erektsioonihäired seljatada Kegeli harjutustega