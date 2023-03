Segaduses mees ootamatust tutvusest treeningsaalis: kuidas ma selle asja siis nüüd viisakalt ära lõpetan?!

Just nii läks ka 24-aastase noormehega. Nimelt kohtas ta treeningsaalis endast kaks aastat vanemat naisterahvast, kes alguses palus abi treeningsaali masinate ja varustuse osas. „Nüüd kallistab ta mind iga kord, kui mind näeb, ja tuleb sageli minu juurde, et tarbetuid vestlusi pidada,“ kurdab mees, lisades, et asja teeb eriliselt ebamugavaks see, et tal on kodus ka elukaaslane, kellest uus „tuttav“ samuti teadlik on.

„Alguses saime lihtsalt hästi läbi ja ma arvasin, et ta on üks neist inimestest, kes on väga vahetu suhtleja, kuid aja möödudes on asjad eskaleerunud.“ Viimase all peab noormees silmas seda, et naine ilmselgelt flirdib temaga ja otsib ka füüsilist kontakti. „Mõnikord on mul tunne, et ta põrkub mulle isegi meelega vastu,“ sõnab mees.

„Ta on hakanud mind väga häirima, kuid ma ei oska talle viisakalt öelda, et ta lõpetaks. Kuidas ma saan talle öelda, et ma ei ole huvitatud, ilma et ma selle olukorra veelgi ebamugavamaks teeksin?“

Noormehe küsimusele vastab The Suni suhtenõustaja Deidre:

„Kurb on kuulda, et olete ebamugavasse olukorda sattunud. Võimalik, et naine on lihtsalt äärmiselt sõbralik, kuid sama tõenäoline on ka see, et ta on teist romantilises mõttes huvitatud. Kui te ei tunne tema vastu huvi, oleks parim proovida eemale hoida või lihtsalt vastata tema küsimustele lühidalt ja lahkuda. Selline käitumine peaks olema talle ilmselge signaal, et ta enam teid ei tüütaks.“

allikas: The Sun