Tahad kuuluda eriti eksklusiivsesse klubisse? Ja samal ajal elusid päästa?

Jah? Veri good! Oled õigel teel! Regionaalhaigla Verekeskuse juhataja Ave Lellepi sõnul võiks regulaarselt verd anda kuskil neli protsenti rahvastikust. Eestis on see protsent tibake väiksem, seega siin on sinu võimalus kuuluda eksklusiivsesse elupäästjate klubisse!