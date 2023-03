Lapsepõlvest kaasa saadud kaval säästunipp aitab tänaseni: sel hetkel sain aru, et emal oli õigus olnud!

Ajakirjanik Jacqueline Demarco jagab parimat nippi, mis tema oma lapsepõlvest kaasa sai. „Ema õpetas mulle - ja korrutas seda rohkem kui 10 aastat - et tuleb alati olla üle kiusatusest teha kolme dollariline ost. Muidugi ei mõelnud ta, et tuleb tagasi riiulile panna vajalik toidukraam või puhastusvahend. Mõte oli õppida ignoreerima väikeseid ahvatlusi, mis ootavad igal nurgal.“

Kui tegemist on nii väikese summaga on väga kerge selliseid oste endale korvi lisada või kuskilt kaasa haarata, sest see ei mõjuta eelarvet kuigivõrd. „See on põhjus, miks poed panevad kommid, reisisuuruses ilutooted ja muud pudi-padi kassade juurde. Nad teavad, et sul on vaid mõned sekundid otsustamiseks ja teoorias peaks soodne hind otsuse tegemisele kaasa aitama.“

Miks see on oluline?

Paari dollari kulutamine ei pruugi ostuhetkel suurt mõju avaldada, aga kolm dollarit siin ja viis seal, hakkavad kiiresti suuremateks summadeks kasvama. „Sain selle õppetunni ise koolis käies. Mu kool asus restoranide ja poodidega kaubanduskeskuse vastas ja muidugi veetsime seal pärast tunde aega. Ühest smuutist sai kaks. Kommid siin ja jäätis seal. Ühel päeval avastasin, et mu rahakott on tühi. Kogu mu sünnipäevaks saadud ja lapsehoidmisega teenitud raha oli kadunud, aga ma ei olnud teinud ühtki suur ostu. Sel hetkel sain aru, et emal oli õigus olnud,“ jagab Jacqueline, kuidas väikestest summadest saab suur.

Selliste ostude puhul ei ole probleem mitte ainult selles, et väikestest summadest saab suur, vaid need ostud ei nõua ka väga palju mõtlemist. Sa ei kaalu kolm dollarit maksvat ostu nii põhjalikult kui 50 dollarit maksvat.

Ajakirjanik räägib, et ema õpetatud nipp on tulnud kasuks ka täiskasvanuna. „Ka minu jaoks on emotsionaalne ostlemine kiusatus, millele tahaks vahel järele anda. Kui mul aga selline tunne tuleb, küsin endalt, kas ma tõesti vajan ja tahan seda asja, või need tunded mööduvad.“