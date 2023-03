Päikeseliselt rõõmustav teadmine: neli tähemärki, keda ootab ees edukas kevad

Jäär

Pole kuigi suur üllatus, et just Jäär siin nimekirjas on. Käes on sinu hooaeg ja tänu sellele tunned end enesekindlamalt, kui kunagi varem. Oled entusiastlik ja lootusrikas, eriti asjades, mis puudutavad sinu karjääri. Kui oled alustamas uut tööd, unusta muretsemine, kõik saab olema suurepärane. Sinu positiivne, lausa kiirgav energia viib su kaugele.

Sõnn

Elu ei ole viimasel ajal just kerge olnud. Hea uudis on see, et tänavune kevad toob kaasa positiivsed muutused, olles hea nii sinu vastu kui sinu jaoks. Sa mitte ainult ei oska oma südamevalu kunstiks muuta, vaid oled õppinud, et inimesi ei saa iseenesestmõistetavalt võtta. Hakkad lõpuks mõistma, kui palju sa väärt oled.

Kaalud

Viimased kuud on pannud sind muretsema ja sa ei ole saanud olla sina ise. Õnneks on kevade soojus ja valgus iga päevaga üha rohkem kohal, muutes ka sind tuleviku osas üha lootusrikkamaks ja entusiastlikumaks. Kõige tähtsam on jääda enesekindlaks ja elu üllatab sind meeldivalt.

Kalad

Sinu hooaeg on just mööda saanud, aga tunned endiselt selle kõrghetki. Kevad tähendab uusi algusi ja värsket energiat - niisiis on käes aeg, mil on oluline usaldada oma head sisetunnet. See soosib sinu loomingulisi ettevõtmisi, nii karjääri vallas kui vabadel hetkedel.

Allikas: Collective World