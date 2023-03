Kohtingukaaslane ei ole sinuga enam ühendust võtnud? Võib-olla tegid siis ka sina selle vea

Esimesel kohtumisel katsuvad kõik jätta endast võimalikult head muljet. Ent hoolimata sellest, et sa nägid oma välimuse kallal vaeva ja lõid end üles, võib juhtuda, et su kaaslane ei anna enam kunagi endast elumärki. Võib-olla ei olegi see, mis teda eemale peletas, seotud sinu välimusega!

Nimelt kinnitavad erinevad uurimistööd, et vallalisi heidutab eemale see, kui omavaheline vestlus ei suju. Kui jutt ei lähe ja vaikus kogu aeg maad võtab, on see paljude jaoks piisav vabandus, et mitte seda suhet edasi arendada. Paljude jaoks on esimene kohtumine tõeliselt piinarikas ja stressirohke, tekitades ebakindlat tunnet. Ja selle tõttu paljud ei tea, millest õieti rääkida.