Anna oma hinnang! Sotsiaalmeedias levib heaolurituaal, mis lubab hetkega sügavaimat lõõgastust

See duširutiin ei hõlma vaid pesemist, vaid tervet rida enese eest hoolitsemise viise, alates sügavniisutava juuksemaski tegemisest, lõpetades luksusliku kehakoorijaga. Ehk soovid rutiinile kirsiks tordil lisada ka pehme hommikumantli ja lõhnaküünla.

Tundub uskumatu, et kuigi tegemist on meie igapäevase rutiiniga, on Everything Shower TikTokis tohutult populaarsust kogunud. Antud teemaviide on platvormil seotud rohkem kui 32 miljoni vaatamisega ja kasutajad kiidavad, et rutiin mõjub hästi nii vaimselt kui füüsiliselt.

Trendi pooldajad tõdevad, et enese eest hoolitsemine aitab nii stressi kui ärevuse, aga ka kehva tuju korral.

Kliiniline psühhoterapeut Tania Taylor selgitab, et asi ei ole niivõrd mitte luksuslikes toodetes, mida kasutad, vaid rituaali enda jõus. Võlu peitub pühendumises ja enda heaolu jaoks aja võtmises. „Rituaalidel, rutiinidel ja harjumustel on meie heaolule positiivne mõju, sest nad aitavad meil tunda end turvaliselt, enesekindlalt ja mugavalt,“ selgitab Taylor. „Me tegutseme teadmise pealt, et antud tegevus ei ole meie jaoks olnud ohtlik ja näeme seda kasulikuna, olgu see siis enese eest hoolitsemine või näiteks kodust lahkudes ukse lukku keeramine.“

Psühhoterapeut Ali Ross sõnab, et see ei ole mitte ainult võimalus võtta paus tihedas graafikus, vaid annab ka võimaluse olla enda vastu lahke. „See rituaal julgustab meid võtma enda jaoks aega, olema tähelepanelik ja sellel on potentsiaali olla ka väga meditatiivne praktika. See võimaldab võtta aja maha ja peegeldada, kus sa oma nädala graafikus asud.“

Kuna oleme tervikud, on see rituaal hea nii kehale kui vaimule. Pealegi vajame inimestena väga puudutamist, seda ei tohiks psühhoterapeudi sõnul alahinnata. „Uuringud näitavad, et kui me tunneme, et meist hoolitakse ja kasutame ka füüsilist puudutust, soodustame keha heaoluhormoonide tootmist. See aga aitab omakorda leevendada stressihormooni kortisooli tootmist kehas.“