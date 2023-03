„Raha kasvatab raha, võlg aga võlga.“ Nõuanded, kuidas koostada arukas pere eelarve

Sageli jäetakse tähelepanuta ka sellised kulud nagu Netflixi, Spotify, iTunes'i tellimused ja nendega kaasnevad kuutasud. Kõik need kulud tuleb rahaasjade planeerimisel kokku liita. Kõiki igakuiseid kulutusi analüüsides on võimalik aru saada, millele kulutatakse rohkem kui peaks ja mis pole eelarves üldse kajastatud.

„Kui hakkame kulutustest rääkima, meenuvad arved ja maksekorraldused, kuid tegelikult on suurim väljaminekuallikas toit ja teine koht, millele enim kulutame, on meie kodu. Seetõttu analüüsi oma igapäevaseid harjumusi, näiteks kui palju sa kohvi eest maksad, kas ostad treeninguteks pudelivett või millise aegunud toidu külmkapist välja viskad. Nii saad välja arvutada, mitu eurot võiksid kokku hoida. Raha kasvatab raha, võlg aga võlga,“ ütleb Marina Hakiainen.

Alustuseks tuleks seada eesmärk – näiteks soov säästa rahalise „turvapadja“ tarvis, hakata koguma, mõeldes lapse haridusele või lihtsalt korraldada oma rahaasjad nii, et ei peaks iga päev igakuiste kulutuste pärast muretsema. Kui eesmärk on määratud, tuleb hinnata hetke finantsseisu. Selleks võib kasutada märkmikku, MS Exceli tabelit või mõnda eelarverakendust.

Ent me kipume unustama, et eelarve eduka juhtimise peamine eesmärk on aja jooksul finantsolukorda parandada või vähemalt seda stabiliseerida ning selleks tuleb teha plaan, kuidas oma tulu kuludeks ja säästudeks jagada. Rahvusvahelise rahanädala Global Money Week raames on Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen koostanud selleks praktilised näpunäited.

„Et teha otsuseid oma finantsseisu parandamiseks, tuleb teada, milline on bilanss ehk jääk. Kas seda on praegu või on hoopis tekkinud ülekulu. Täpne arvestus aitab aru saada, kuidas edasi toimida,“ selgitab Hakiainen.

Koosta tegevusplaan

Tihtipeale näeme tegelikku eelarvepilti alles siis, kui kulud on kirja pandud. Välja joonistuvad kõik väiksemad ostud, mis suuremate ostude vahel märkamatuks jäävad. Samuti ilmnevad eelarves puudujäägid, näiteks pole kogutud midagi mustadeks päevadeks või pikema- või lühemaajaliseks eesmärgiks. Siinkohal tuleks hakata koostama tegevuskava, vaadates läbi, milliseid kulutusi on võimalik vähendada, et saavutada seatud eesmärk.

„Võimalik, et toitu tuleks osta vaid kord nädalas, et vältida igapäevaseid oste. Poodi on soovitav minna vajalike kaupade nimekirjaga või teha vastavad sisseostud hoopis internetis, et ostud oleksid läbimõeldud mitte emotsionaalsed. Iga ostu tuleks vaadelda kui investeeringut oma heaolusse. Näiteks analüüsime, kumb ostudest – kas kohupiim või kompvekid – on investeering meie tervisesse. Samuti aitab, kui osta vaid olulisimat, milleta hakkama ei saa. Seda oskust on võimalik õppida. Näiteks kassas leiame oma korvist üks-kaks asja, millest võime loobuda, ja eemaldame need ostukorvist. Ostame uue asja alles siis, kui oleme teise ära visanud,“ räägib Marina Hakiainen.