Arstid ja toitumisnõustajad ei ütle ilmaaegu, et tasakaalus peitub võti – nad lihtsalt teavad, et kui välistad oma menüüst täielikult mõne toidu, mida armastad, toob see varem või hiljem kaasa selle liigtarbimise. Ometi aga on selliseid toite mitu, mida gastroenteroloogid pea üldse ise ei söö.