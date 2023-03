Arusaam sõltuvussuhtest saabub alles hiljem. On mõned vihjed, mida peaksid oma praeguses suhtes jälgima

Esimene samm sõltuvussuhtest vabanemiseks on kindlaks teha, kas sul on sellega probleeme. Ilmselt ei ole see kõige lihtsam samm, sest suhtesõltlane ise peab oma elu täiesti normaalseks, tal ei olegi olnud teistsuguseid suhteid. Seetõttu kulukski siin mõne lähedase abi ära, kes oskaks olukorda paremini hinnata. Samas peab inimene ise olema valmis positiivset kriitikat vastu võtma, sest ükski teine inimene ei saa tema eest midagi teha ega otsustada.

Millised märgid viitavad sõltuvussuhtele?

sa ei oska olla üksi õnnelik

sa ei oska üksi midagi otsustada

sa tahad meeldida

sinu isiklikud soovid ja vajadused ei ole enam tähtsad

sa tahad päästa seda teist inimest, kelle elu on olnud raske

sa tahad, et ta rahustaks sind kogu aeg

sa ei suuda ilma temata elada

sa oled temast sõltuvuses, sa tahad kogu aeg olla koos temaga

sa kardad meeletult, et ta jätab su maha

Suhtesõltlase jaoks on tema väljavalitu kõikidest parim ja imetlust väärt. Ta näeb teda ülivõrdes ja leiab, et see inimene on teinud palju rohkem, kui ta tegelikult teinud on. Ta alavääristab ennast ja leiab, et ta ei ole piisavalt hea selleks, et keegi teda armastaks. Ta peab teist inimest endast paremaks.

Kuidas vabaneda sõltuvussuhtest?

Kõige tähtsam samm on muutuda enesekindlamaks ja tõsta oma enesehinnangut. Sa pead õppima iseennast armastama. Kui sa ennast ei armasta, satud sa ka edaspidi sellistesse suhetesse, mis teevad sulle endale halba, see on nagu nõiaring, mis kordub ikka ja jälle.

mine oma mugavustsoonist välja

tunne uhkust selle üle, kes sa oled

õpi nägema oma tugevaid külgi, hinda rohkem oma teadmisi ja oskuseid

sea endale eesmärgid

keskendu sellele, mis on kõige tähtsam