Tüdruku sõnul sunnib kasuisa teda kell viis hommikul ärkama, et trenni teha ning sunnib teda iganädalaselt ka ennast kaaluma. Kasuisa on endine sõjaväelane ja sellepärast kehtib kodus karm kord. „Kasuisa veenis mu ema, et olen ära hellitatud ja vajan rohkem distsipliini või ei saa minust tulevikus midagi. Kogu see tema kehtestatud kord tundub aga ebaõiglasena, sest ma ei ole tegelikult halb laps,“ jagab tüdruk.