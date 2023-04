Probleemid rahaga? Tee selgeks, milline rahakulutaja oled sina ja miks see nii on

Sundsäästja tüüpi inimene peab elu pakutava luksuse nautimist oma surmavaenlaseks. Üldjuhul on tema puhul tegelikult reegliks see, et mitte ükski tema hobi ega ükski rutiinne tegevus ei nõuaks eriti palju raha või siis oleks suisa tasuta. Ta on ära unustanud oma lapsepõlve unistused ega mäleta enam, millist elu ta endale ühel päeval soovis ja ta ei mõtle enam sellele, mis teda algselt üldse raha säästma ajendas.