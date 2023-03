VIDEO | Tõeline ime: vaata, kuidas väikene Desiree sammub juba reipalt ringi!

Tänu Lastefondi headele annetajatele sai vaikselt hääbuma lükatud laps aga õigeaegselt tollal riikliku toeta olevat SMA-ravimit Risdiplam ja vajalikke teraapiaid, ning tulemus on teie ees… Desiree sammub reipalt ringi, mängib ja jutustab rõõmsalt nagu iga teinegi 3-aastane laps.

Praegu teeb Desiree usinalt HNRK-s ( Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus ) trenni ning uus siht on näiteks Peetri Jooks u starti pääseda See kõik ei oleks võimalik aga ilma teieta, head annetajad!

Aitäh, et ulatasite Desireele abikäe ning olete talle kogu selle teekonna jooksul oma heade soovide ja mõtetega toeks olnud! Lapse pere ja Lastefondi väike meeskond on teile selle eest ääretult tänulikud

Nüüd aga loodame südamest, et peagi saabub ka aeg, mil Tervisekassa võtab sama haigust põdeva Hendra ravi samuti enda kanda. Veel rohkem tõestada, et see ravi tõesti toimib, ei ole vast tarvis…