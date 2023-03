Kas peab paika? Need on kolm tähemärki, kes suure tõenäosusega abielluvad noores eas

Astroloog Priscila Lima de Charbonnieres’e sõnul on nende tähemärkide noores eas abiellumine tugevalt seotud nende iseloomuga. Ja kuigi noorelt abiellumine seatakse sageli küsimärgi alla, teate ainult sina ja su partner, mis on teie suhte jaoks õige.

Sõnn

Sõnni juhib armastuse planeet Veenus, nii ei ole ilme, et just see tähemärk on üks kolmest, kellel on suurem tõenäosus noores eas abieluranda sõuda. „Juba noorest east alates ehitavad Sõnnid armastussuhteid üles läbi stabiilsuse ja sensuaalsuse,“ selgitab Lima de Charbonnieres.

Sõnn tunneb ennast kõige paremini, kui teda ümbritseb kodu ja perekonnaelu, mis on ilmselt ka põhjuseks, miks see tähemärk igatseb pikaajalist pühendumist. „Sõnni jaoks on abielu kõige tähtsam samm armastuse ja suhte ajateljel,“ jagab astroloog.

Vähk

Kui oled vähegi mõne Vähi tähemärgi esindajaga kokku puutunud, ei ole tema figureerimine siin listis ilmselt kuigi üllatav. Vähid on romantikud - kui nad juba suhtesse lähevad, siis pika plaaniga. Ühtlasi on nad ka sündinud hoolitsejad, kes ei kõhkle kunagi, kui küsimuseks on kaaslase vajadused. „Vähi jaoks on abielu kogemus, mis seostub suhtes kõige enam koju jõudmise tundega - teineteise jaoks olemas olemine on tähtis,“ räägib astroloog. „Vähi tundlik ja empaatiline iseloom teeb temast suurepärase hoolitseja ja kaitsja.“

Kaalud

Ka Kaalude tähemärgi esindajat juhib armastuse planeet Veenus, nii on ka tema jaoks head suhted äärmiselt olulised. Kaalud on tähemärk, kelle jaoks on paarisuhe oluline osa identiteedist, see seletab ka abielu olulisust selle õhumärgi jaoks. Astroloogi sõnul on Kaalud loodud suhte poole pürgima. „Kaalude esindaja energia on täielikult avatud tema partnerile, kellega koos on võimalik kogeda ja praktiseerida tasakaalu ja harmoonia leidmist,“ kinnitab Priscila Lima de Charbonnieres.

Allikas: Bustle