Abielunaine meenutab: olin hiljuti hakanud teraapias käima, et aru saada, miks mul nii kohutav meeste maitse on

„Ei läinud kaua, kui ta kutsus mu enda kodu lähedal asuvasse teatrisse ja pärast seda enda poole koju. Järgmisel päeval palus ta mu endale naiseks. Pean tunnistama, et minus lõi välja hirm pühendumise ees, palusin pikka kihlusaega. Meie pulmas olin abiellumise ees nii hirmul, et peaaegu minestasin. Ta hoidis mind püsti ja mina mõtlesin salamisi, et ta ei ole ju minu tüüp.