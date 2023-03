Mees ärritunult: elukaaslase komme teha voodis midagi minu jaoks täiesti vastuvõetamatut tekitab masendust

„Ma ei tea, kuidas teha talle selgeks, et nii ebameeldiv on magama minna voodisse, kus padjal või tekil on jälle kleepuv apelsinilõhnaline plekk. Ja mu naine ei ole üldse mingi räpakoll - meil on ilus, puhas kodu, mõlemad koristame. Aga talle jubedalt meeldib aeg-ajalt justnimelt voodis sarju vaadata ja puuvilju süüa. Oleme palju sellel teemal vaielnud ja ta on öelnud, et ta siis enam ei tee, ja siis ma jälle avastan õhtul magama minnes, et apelsini lõhn käib üle pea. No ei meeldi mulle see! Tekitab masendust. Kas on siis raske oma läpakaga laua taha kolida ja seal oma apelsin ära süüa, käed puhtaks pesta ja tagasi voodisse mõnulema minna?