BITCH 3 | „Sa nägid kõrvalt minu viimast suhet. Mida ma valesti tegin?“ Avameelselt sõltuvustest ja teadlikust suhtest

Tänases episoodis on külaliseks coach ja motivatsioonikõneleja Maria Baydar. Üheskoos arutletakse sõltuvuste, emotsionaalse söömise, armastuse keelte ja teadliku suhte teemade üle. Jutuks tulevad Kristina ja Brigitte varasemad suhted ning Maria endi praegune suhe - naise sõnul on ta oma kaaslasega aasta aega koos olnud, kuid tunne on, nagu oleksid nad palju pikemalt teineteise elus olnud.