KUULA | Vaheta või ametit! Igaüks võib olla võrguga kalastaja!

Tarvis on ainult huvi, vastavat kalapüügiluba, merd ja korralikku kalavõrku. Ja kindlasti peab olema kursis ajakohase seadusandlusega. Kas iga kalavõrk on kalavõrk (?) – eesmärk on ju alati sama – püüda kinni kala. Ometigi see päris nii ühene ei ole. On mitmeid erinevaid nüansse, mida võrguga kalastamise puhul silmas pidada: silma suurus, võrgu sügavus, tamiili läbimõõt, värv ja veel palju muud.