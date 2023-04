Praktiseeri juba täna! Selleks, et oma vaimset tervist hoida, tuleks sul liikuda just nii mitu minutit

„Uuringute järgi piisab juba 20 minutist liikumisest päevas, et hoida oma vaimset tervist. Ent tihti juhtub nii, et mida rohkem vaimne tervis hakkab käest libisema, seda keerulisem on liikumist teadlikult ette võtta ja pead hakkab rohkem tõstma läbikukkumistunne,“ selgitab Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.