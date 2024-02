„Kui sa arvad, et laste peale karjumine töötab, on see okei ja ma ei mõista sind hukka, aga uuringud on näidanud, et lapsed ei reageeri agressiivsusele hästi. Kas sa karistaksid oma abikaasat või eakaid vanemaid, kui nad midagi valesti teevad? Ilmselt mitte. Miks siis last karistada?“ küsib ta.