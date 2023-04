Roseyl (40) ja tema abikaasal on kolm last vanuses 9, 6 ja 20 kuud ning oma töö tõttu unenõustajana puutub ta kokku väga paljude teiste perekondadega. Tema sõnul on ärritav, kui emad laste peale karjuvad. „Ma usun, et lapsevanemad vajavad tuge ja õpetusi, et oma lastega paremini suhelda ja reageerida lahkusega. Kui lapsed käituvad halvasti, tähendab see, et miski häirib neid,“ jagab unenõustaja. Kuidas asja lahendada?