Hooli oma tervisest! Üks põhjus, miks peaksid just kevadel linnatänaval sportimise asemel parki eelistama

Kevadeti tänaval silma ja hingamisteedesse tikkuv tolm, mis on tekkinud autorehvide kulumisest sisaldab tahked osakesi, mis pärinevad materjalidest nagu sünteetiline kautšuk. Lisaks võib õhus leiduda ka tahma, mikroplasti ning peeneid asfaldiosakesi. Pärast kuudepikkust naastrehvide kasutusperioodi on tänavad peeneid tahkeid osakesi täis ning just kuiva ja tuulise ilmaga lendlevad need õhus ja ärritavad hingamisteid.