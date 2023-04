Pole kahtlustki, et kõik meist vajavad head und - see aitab kehal päevast puhata ja taastuda ning mängib pikas plaanis olulist rolli nii meie vaimse kui füüsilise tervise puhul. Ent kahjuks pole magama jäämine kõigi jaoks nii lihtne.

Siinkohal võibki appi tulla see maitsev ja tervislik puuvili - kiivi! Magamistoa lahendusi pakkuva poe Bed Kingdomi eksperdid räägivad, et kiivi söömine enne magamaminekut võib tõesti und soodustada. „Kiivi söömine on saanud paljude inimeste une-eelseks rutiiniks ja ka teadus noogutab sellele kaasa.“