Pilk sinna alla: kuidas hoolitsetakse oma intiimpiirkonna välimuse eest ja millist „stiili“ eelistakse?

53 protsenti naistest vastasid, et eemaldavad intiimpiirkonnast regulaarselt karvu, vähemalt osa neist, kui mitte kõiki. 11 protsenti naistest seevastu tunnistasid, et võtavad karvaeemalduse ette vaid eriliste sündmuste puhul.

Kõige populaarsem karvaeemaldusmeetod oli klassikaline raseerimine, millele järgnes vahatamine professionaali käe all. Keemilised karvaeemaldusvariandid, nagu spetsiaalsed kreemid, olid nimekirjas viimasel kohal. 7 protsenti naisi ütlesid, et nad on lasereemalduse usku ja 26 protsenti väitsid, et nad trimmivad oma karvakesi regulaarselt.