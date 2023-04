Tema sõnul tuleb elus teha asju südamega, siis tulevad sinu teele õiged inimesed ja pakkumised. Täna on ta väga õnnelik inimene, sest kõik need tööd ja tegemised, mida ta on elu jooksul teinud, on olnud tema südame järgi ja väga meeldinud. Pole olnud ühtegi tegemist, mida ta oleks võtnud töö või kohtusena, vaid need on olnud hobiks. „Olen õppinud hetkes elama. Kui keegi küsib, mida ma 5 aasta pärast teen, siis ma ei tea isegi mida ma homme teen. Olen aru saanud, et naudi hetkes olemist,“ võtab ta kokku.