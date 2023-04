Selle peale saatis Naistekale kirja segaduses ema, kes ei tea, kuidas õige oleks käituda. Nimelt on tema kasvanud peres, kus tuli ise säästa ja koguda. Täna, tema tutvusringkonnas tehakse aga kõik selleks, et lastel oleks võimalik oma elu järje peale saada. Kellel on õigus?