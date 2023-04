„Minu äri ei kasvanud karvavõrdki enne, kui ma...“ Noore ettevõtja Sigriti soovitused lisaraha teenimiseks

Eestis on ettevõtte loomine lihtne ja paljud teevad seda ka selleks, et teenida lisaraha. Veebikoolitusäri loomise ja kasvu konsultant Sigrit Säga on noor ettevõtja, kahekordne autor ja koolitaja. Ta alustas koolitamisega alles 2021. aasta mais, aga on selle ajaga juba suutnud luua koolitajaid, coach’e ja nõustajaid ühendava 900+ liikmelise kogukonna ning tõusta tunnustatud koolitajaks ja mentoriks.