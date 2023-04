Apteekri oluline soovitus: nii meeste kui naiste kehal on piirkond, kust võiks sünnimärgid eemaldada

Nüüd on õige aeg pigmendilaigud üle vaadata

Põhja-Eesti Regionaalhaiglas asuva Benu Pargi apteegi proviisor Kerli Valge-Rebane selgitab, et nahas asuvad pigmendirakud toodavad melaniini, mis annab nahale pigmendi ehk värvuse. See sama pigment on mõeldud naha kaitsmiseks UV-kiirguse eest, aga see moodustab nahale ka sünnimärgid ja pigmendilaigud. „Mida pikemaajaliselt ja tugevama UV-kiirguse käes me ilma kaitseta ehk riiete või päikesekaitsevahenditeta viibime, seda rohkem hakkab organism melaniini tootma ja kasvab tõenäosus sünnimärkide ja pigmendilaikude tekkeks,“ kirjeldab apteeker ja lisab, et küsimusele, miks melaniin teatud kohtadesse kuhjub, veel kahjuks meditsiiniuuringud vastust ei anna.

Sünnimärgid võivad apteekri sõnul olla kaasasündinud või elu jooksul tekkinud mustjaspruunid ümarad või ovaalsed kuni 5-millimeetrise läbimõõduga, ka nahapinnast kõrgemad laigud. „Pigmendilaigud võivad olla erineva suuruse ja kujuga, kuid ei ole nahapinnast kõrgemad. Üldiselt tekivad need piirkonda, mis on päikesele ligipääsetav. Ka tooni osas võivad laigud heledatest tumedateni varieeruda ning päikese toimel muutuvad kindlasti tumedamaks. Talvisel perioodil võivad pigmendilaigud isegi nii heledaks muutuda, et neid peaaegu ei märkagi,“ iseloomustab Valge-Rebane ja lisab, et ka tedretäpid on pigmendilaigud.

Päikesekaitse aitab pigmendilaikude tekkimist ära hoida

Sünnimärgid ja pigmendilaigud tekivad melaniini kuhjumise tagajärjel. „Hormonaalsed muutused, nahapõletikud ja geneetiline eelsoodumus võivad soodustada pigmendilaikude teket. Sünnimärkide ja pigmendilaikude teket pole võimalik ära hoida, kuid nende värvust on võimalik mõjutada. Kõige lihtsam ja tõhusam viis UV-kiirguse vähendamiseks on kasutada päikesekaitsekreeme,“ soovitab apteeker ja lisab, et selleks, et talvisel perioodil heledaks muutunud või tuhmunud pigmendilaik ei muutuks kevadise päikese toimel uuesti tumedaks, tuleks kreeme hakata kasutama aegsasti.