„3000 eestimaalase surma aastas oleks võimalik vältida.“ Miks mehed on haigemad kui naised?

„Elustiili valikutel on kandev roll selles, milline meie elu ja tervis on – kuidas toitume, kui palju tarbime alkoholi, kui palju liigume, millised suhted meil on jm. Tervise poliitikas tuleb võtta suund ennetusele – see on viis, kuidas saame püsivaid muutusi rahva tervisesse tuua ja vähendada tervisekahjusid,“ märkis Annika Veimer. „Terved inimesed vajavad vähem raviraha, tulevad paremini toime ja vajavad ka vähem toimetulekutoetusi. Iga ennetusse suunatud 1 euro hoiab kokku 10 eurot tulevaste probleemide lahendamiselt.“

Tervise haridusega tuleb Veimeri hinnangul järjepidevalt tegeleda – see on nagu iga muu kirjaoskus. „Tervis on pikaajaline investeering, aga kõik peavad sellele mõtlema, kuna 80% lahendustest asuvad just väljaspool tervishoiusüsteemi. Neid valikuid tehakse kodus, koolis, lasteaias, kohalike omavalitsuste tasanditel, riigi tasandil. Kutsun üles pingutama üheskoos, et tervisepööret ellu kutsuda.“

Annika Veimer tõi oma ettekandes välja, et ülekaaluliste laste arv on Eestis kasvuteel, iga neljas poiss on täna ülekaaluline. „Halva füüsilise vormiga elanike osakaal ongi suurenenud noorte täiskasvanute ja eriti just poiste seas. Ka vaimsete probleemide esinemissagedus on noorte seas kasvanud. Meil kogeb vaimse tervise probleeme iga neljas poiss ja see on seotud tihtipeale erinevate ainete tarvitamisega.“

Kuigi viimasel 20 aastal on mitmed näitajad meeste tervisekäitumises ka paremaks läinud – tarvitatakse vähem alkoholi, narkootikumidest tingitud surmad on vähenenud, HIVi ja tuberkuloosi haigestumine on vähenenud, on Veimeri sõnul paranemise ruumi. Näiteks alkoholost tingitult suri eelmisel aastal Eestis 695 inimest ja ¾ neist olid mehed. Ka infarkti kogevad mehed palju sagedamini ja nooremalt kui naised.