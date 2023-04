Christina Aguliera avaldas koha, kus ta armurõõme naudib: ootan, kuni teised magama jäävad!

„Mulle meeldivad karmid mängud. Käerauad on vahvad. Mulle meeldib kõige sellisega eksperimenteerida. Muidu on igav. Mees peab olema minuga üsna loominguline — aga samas kontrollima, et see mulle vastu ei hakka. Mõnikord mulle meeldib leebe seks. Aga mõnikord, kui ma olen vastavas tujus, meeldib mulle maadelda ning muutuda tõeliselt agressiivseks,“ tunnistas naine toona.

„Ma ei suuda uskuda, et me pole siiani kordagi vahele jäänud. Tänan Issandat!“ Millised on lauljanna salanipid lennukis seksimiseks? „Rahvusvahelistel lendudel panen tule alati kustu ja nii on ka alati ruumi loovuseks,“ avaldab lauljanna ja lisab, et otseloomulikult on abiks ka tekid. Aguliera sõnab ka seda, et lennukis seksimine suurendab partnerite vahelist intiimsust. „Tunnen end nii turvaliselt,“ õhkab naine. „Peate ootama, kuni kõik on nagu magama jäänud. See loob tuju.“ Naine avaldas ka, et on käsipagasis kaasas kandnud ka vibraatorit, mis aitab lennuärevust maandada.