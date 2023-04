Seitse aastat koos olnud paar avaldab lause, mis on neid aidanud: otsustasin sellega kaasa minna!

Ta selgitas, et ükskõik, kui piinliku täpsusega me ka pulmi poleks planeerinud, on suur tõenäosus, et midagi läheb ikka plaanitust teistmoodi. See on normaalne ja lihtsalt juhtub. Muidugi võib see olla midagi suurt, aga enamasti on need väikesed asjad, mis ei lähe nii, nagu plaanitud. Aga ükskõik, mis juhtub - see on kõigest nii väike või suur, kuidas ise sellesse suhtud.