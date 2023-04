Isegi kõige kavalamad mehed ei suuda alati varjata petmist. Ja õnneks on märke, mis ei peta, sest need paistavad välja! Seega, kui sul on tekkinud kahtlused oma mehe suhtes, siis on täiesti võimalik, et sa ei kujuta endale ainult kõike ette ja et su kahtlustel on alust. Millised märgid viitavad sellele, et su mees sind petab?