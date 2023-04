Pea hoogu! Need märgid näitavad, et sul on liiga palju rõivaid

Millised märgid viitavad sellele, et sul on liiga palju riideid?

Sa avastad oma kapist selliseid riideid, mille olemasolu sa olid täiesti unustanud

Igal hommikul leiad sa oma kapist riideid, mida sa isegi ei mäleta, et oleksid ostnud. Mõni kampsun, püksid, isegi ehted, seelikud... Kõik need riided on aga sinu kapis ilusti olemas ja ootavad oma aega. Sul on riideid, mida sa hoiad igaks juhuks ning ka mõned sellised, mis sulle praegu enam selga ei lähe. Lisaks on sul need, mida sa rohkem kannad ja need, mida sa oled otsustanud ära anda.

Igal hommikul otsid sa tükk aega, mida selga panna

Igal hommikul kordub sama lugu. Sa lihtsalt ei suuda otsusele jõuda- mida selga panna täna? Midagi mugavat? Midagi ilusat? Midagi liibuvat? Midagi lohvakat? Tegelikult seisneb probleem selles, et sul on liiga palju riideid ja liiga suur valik. Sul on igaks nädalapäevaks riided olemas, selles pole üldse asi. Jällegi, loo kord oma riidekapis ja pane kõrvale need, mida sa kõige rohkem kannad ja mis sulle sobivad. Nii hoiad sa oma väärtuslikku aega kokku.

Sa pole osadel riietel isegi hinnasilti ära võtnud

Ja mõned su riideesemed on veel müügipakendis või hinnasildiga. See on küll ehe näide sellest, et sul on liiga palju asju. Sama kehtib ka kingade ja aksessuaaride kohta. Mõned kingad on ikka veel karbis, täpselt nii nagu sa nad ostsid ja sa pole neid kordagi kandnud? Ilmselt ei olnud tegemist vajaliku ostuga.

Su riidekapid on täis

Kõik riidekapid ja sahtlid on pungil täis igasuguseid erinevaid rõivaesemeid. Sul ei ole enam kohta, kuhu oma riideid panna. Riided vedelevad igal pool mööda tuba laiali. Ka see on märk sellest, et sul on liiga palju riideid kodus. Kui sul pole enam vabu riidepuid ja kui sa oled hakanud kuhjama oma riideid mööblile, kirjutuslauale ja toolidele, on aeg midagi ette võtta.

Kõikide oma riiete seast kannad sa ainult väga väikest osa