Tinderis kohatud Hr. Õige osutus eriliseks petiseks: see kõlas liiga hästi, et tõsi olla!

Detsembris leidis Tinderi vahendusel enda Hr. Õige Madeleine Jaye. Kolm kuud hiljem otsustas Tinderis kohtunud paar Hispaaniasse puhkusereisile sõita.

Kuigi täna tunnistab Madeleine, et kõik oli algusest peale „liiga hea, et tõsi olla“, lootis ta siiski salamisi, et nii ongi.

„Me leppisime sõna otseses mõttes kõiges kokku: millal tahame lapsi, millisena kujutame ette oma elu, milliseks kujundame oma tuleviku, sest me sobisime nii hästi,“ rääkis Madeleine.

Kolm kuud pärast kohtumist broneeris paar koos puhkuse Hispaaniasse. Tagasi tulles ootas neid lennujaamas ees aga üllatus. Nimelt oli neile vastu tulnud mehe beebiootel kaaslane koos oma vanematega, kes filmisid paari saabumist.

„Ma sain sõna otseses mõttes šoki, nagu kogu keha šoki. Ma pole kunagi midagi sellist tundnud,“ selgitas Madeleine, kelle esimene küsimus kohtudes mehele oli, kas tal on lapsi. Too vastas, et ei ole ning ei soovi neid lähima viie aasta jooksul ka saada.

„Ma ei oodanud vähimalgi määral midagi sellist. Ma mõtlesin Hispaanias olles, et me abiellume ja et see mees on minu jaoks, kuid järsku on tal minu selja taga hoopis teistsugune elu,“ on naine tänagi silmnähtavalt häiritud. Peale stseeni lennujaamas saatis mees Madeleine’ile sõnumi, milles selgitas, et lennujaamas kohatud naine oli tema „hull ekskallim“, kes on ta lapsega „lõksu püüdnud“. Paar oli koos olnud neli aastat.

Lisaks sellele, et mees oli saamas kohe-kohe isaks, oli ta valetanud ka enda vanuse kohta. 32-aastane härra oli passi järgi hoopis 37-aastane. Veel selgus, et mees oli oma lapseootel kallimat petnud lausa neljal korral.

See kõik oli piisav, et lõpetada täielikult suhtlus valeliku mehega. „Ma kustutasin Tinderi ja ma ei lähe enam kunagi sinna tagasi,“ on naine tänaseni haavunud. Ta paneb ka teistele südamele: „Kuulake oma sisetunnet. Kui miski on liiga hea, et see võiks tõsi olla, siis sageli nii ongi.“

allikas: The Sun