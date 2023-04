Parimad sekslelud meestele: vahel väsib käsi lihtsalt ära

Masturbaator pakub põnevat vaheldust, vibreerib, keerleb, pöörleb, imeb, on struktuurne, pehme, niiske ja tihe. Masturbaatorite populaarsus kasvab peadpööritaval kiirusel. Need ajad on ammu möödas, mil masturbaatoreid kasutasid üksnes ema keldris elavad poissmehed. Hinnanguliselt omab sekslelu 74% meestest.

Turul on igasuguseid masturbaatoreid, mis on ülehinnatud, lahjad ega täida oma eesmärki. Tutvustame sulle 2023. aasta populaarseimaid masturbaatoreid, mis on saanud meeste endi heakskiidu kas Amazonis või elukutseliste sekslelude testijate poolt. Jah, selline amet on olemas! Nemad on poeletid läbi kamminud ja sinu ülesanne on nüüd vaid nautida!

Cobra Libre II masturbaator on teile, härrad, kelle erektsioon ei ole enam endine. Cobra Libre võimsad vibratsioonid on suunatud peenisepea stimuleerimiseks ja viivad naudingu järgmisele tasemele. Cobra ei liigu mööda peenist üles-alla, vaid tegutseb usinalt peenise kõige tundlikumal osal. Tal on kaks võimast mootorit, mis pakuvad sulle orgasmilaineid 11 erineval režiimil: madalast nurrumisest võimsa mürinani.

Jammyjob Extreme on suurepärane masturbaator igapäevaseks kasutamiseks. Extreme sisemine tunnel on struktuurne ja tihe nagu neitsi. Ta on saanud Amazoni kasutatajate lemmikuks, sest teda on väga käepärane käsitseda. Masturbaatori tipus on ava, mis teeb tema puhastamise väga lihtsaks. Kanna masturbaatori avale libestit ja naudi.